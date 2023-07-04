Москва, 4 июля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Против России развязана гибридная война, но россияне сплочены как никогда, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии саммита ШОС в Нью-Дели.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства также поблагодарил лидеров стран ШОС за поддержку, которую они выразили Москве в момент попытки мятежа.

Путин отметил, что сегодня России уверенно противостоит и будет противостоять и дальше санкциям и любым другим ограничениям.

«Российский народ консолидирован как никогда», — подчеркнул он.

При этом Путин заявил, что в мире всё острее становятся геополитические противоречия, наблюдается деградация системы международной безопасности.

«Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности. Все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817390" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин заявил, что против России ведётся гибридная война

Россия, ощущает это непосредственно на себе, добавил он.

13 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право применить дополнительные меры безопасности в ответ на враждебную политику Запада. Она указала, что в условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести «стратегическое поражение» рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности.