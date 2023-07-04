Путин заявил, что против России ведётся гибридная война
Путин на саммите ШОС заявил, что против России ведётся гибридная война
Москва, 4 июля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Против России развязана гибридная война, но россияне сплочены как никогда, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии саммита ШОС в Нью-Дели.
Глава государства также поблагодарил лидеров стран ШОС за поддержку, которую они выразили Москве в момент попытки мятежа.
Путин отметил, что сегодня России уверенно противостоит и будет противостоять и дальше санкциям и любым другим ограничениям.
«Российский народ консолидирован как никогда», — подчеркнул он.
При этом Путин заявил, что в мире всё острее становятся геополитические противоречия, наблюдается деградация системы международной безопасности.
«Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности. Все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала», — сказал Путин.
Россия, ощущает это непосредственно на себе, добавил он.
13 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право применить дополнительные меры безопасности в ответ на враждебную политику Запада. Она указала, что в условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести «стратегическое поражение» рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности.