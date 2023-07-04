Нью-Дели, 4 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Китай призывает страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличить долю национальных валют в торговых расчётах на пространстве организации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств ШОС.

Олег Елков/ТАСС

«Считаю целесообразным увеличить долю расчётов в национальных валютах в рамках организации», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил также, что ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран — членов организации. Он призвал противостоять односторонним экономическим санкциям.

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