Москва, 4 июля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Военный лётчик и гость президентской трибуны на параде Победы Евсей Яковлевич Рудинский скончался в НИИ им. Склифосовского. Ему было 100 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

«История от первого лица» Военный лётчик Евсей Рудинский

Ветеран, майор авиации скончался 30 июня на 101-м году жизни. Известно, что в этот день Евсею Яковлевичу стало плохо и его увезли на скорой помощи в больницу. Туда он поступил в состоянии клинической смерти, врачи пытались реанимировать, но он скончался.

«Нарядом скорой помощи из квартиры в 3-м Самотечном переулке в Тверском районе Москвы в экстренную реанимацию НИИ СП им. Н. В. Склифосовского был доставлен 100-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Евсей Яковлевич Рудинский родился 15 августа 1922 года. В 18 лет он поступил в Мелитопольское военно-авиационное училище штурманов. С октября 1941 года служил в 222-й эскадрилье связи Архангельского военного округа. В 1943 году Евсей Яковлевич стал штурманом самолёта Пе-2 и воевал в составе 128-го бомбардировочного авиационного полка 16-й воздушной армии. Рудинский быстро учился и получал всё новые боевые задачи. Он принимал участие в заключительном этапе Курской битвы, освобождении территории Белоруссии и Польши. А в апреле 1945 года совершал боевые вылеты на бомбардировку Берлина. Евсей Яковлевич летал на самолетах У-2, Р-5, ТБ-3 и Ли-2 с 1940 по 1951 год. За 25 успешных боевых вылетов он был удостоен ордена «Красное Знамя», а также награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и «Ветеран труда». Рудинский был избран членом президиума Совета ветеранов 16-й воздушной армии, а в 1982-м стал секретарём президиума. Евсей Яковлевич принимал активное участие в ветеранском движении столицы и участвовал во многих мероприятиях. Он был почётным гостем президентской трибуны на параде Победы 9 мая 2021 года, где сидел рядом с Владимиром Путиным.