Пекин, 4 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона, заявил 4 июля председатель КНР Си Цзиньпин.

Известия/_Павел Бедняков Председатель КНР Си Цзиньпин

«(Необходимо) категорически выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким-либо предлогом», — сказал Си Цзиньпин на саммите ШОС.

Саммит глав государств ШОС, открывшийся в Нью-Дели, проходит в формате видеоконференции под председательством Индии. В нём примет участие президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять новую стратегию развития ШОС.