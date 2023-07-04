Нью-Дели, 4 июля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать важным голосом реформирования глобальных институтов, в том числе ООН. Об этом заявил 4 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита Совета глав государств — членов ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер Индии Нарендра Моди

«ШОС может стать важным голосом для реформирования других глобальных институтов, в том числе ООН», — сказал Моди, добавив, что государства ШОС должны усилить сотрудничество для противодействия финансированию терроризма.

Индийский премьер-министр также отметил, что присоединение Ирана к ШОС поможет реализации региональных инфраструктурных проектов, таких как транспортный коридор «Чабахар».

Моди отметил, что международные транспортные коридоры имеют большое значение.

«Они будут способствовать сближению наших регионов. Мы должны реализовать полный потенциал этих проектов», — заявил политик.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции.

По итогам заседания планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов. Также будут подведены итоги работы за год и определены приоритетные направления развития.

В 2023 году в Шанхайской организации сотрудничества председательствует Индия.

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщила, что глава КНР планирует принять участие в саммите ШОС 4 июля по видеосвязи. В МИД Китая отметили, что Си Цзиньпин на саммите ШОС выступит с важной речью.

Предыдущий саммит Шанхайской организации сотрудничества, в которую, кроме России, Китая и Индии, входят Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, прошёл в Самарканде 15–16 сентября 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вместе с партнёрами готовит механизмы трансграничных расчётов, также имеется прогресс в использовании при расчётах национальных валют. Президент также указал на заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле.

Он уточнил, что также Россия активно развивает торговлю в национальных валютах и с другими государствами, и тут для неё приоритетными являются ближайшие соседние страны, а также государства БРИКС и ШОС.