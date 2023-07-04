Нью-Дели, 4 июля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В Нью-Дели открылся саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), он пройдёт в формате видеоконференции под председательством Индии.

Пресс-служба МИД РФ

В саммите примет участие президент России Владимир Путин.

Во время заседания будут подведены результаты работы Шанхайской организации сотрудничества за минувший год, а также определены приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации.

Также главы государств обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. По итогам планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов.