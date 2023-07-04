Москва, 4 июля, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Солдат ВСУ с позывным Легион сообщил телеканалу CNN, что нынешние бои на передовой схожи с теми, которые происходили в Артёмовске «в самый горячий период».

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency

Так, по словам старшего сержанта 47-й бригады ВСУ, которая участвует в боевых действиях на юге, было ясно, что Вооружённые силы России готовились к наступлению ВСУ в течение нескольких месяцев.

«Они знали, что именно в этом районе будет проходить основная атака, поэтому тщательно готовились. У них здесь есть артиллерия и авиация, регулярно работают и истребители, и вертолёты», — приводит телеканал слова бойца ВСУ, который отметил, что боевые действия на юге Украины можно сравнить с теми, какие происходили в Артёмовске «в самый жаркий период».

Собеседник также отметил, что минные поля на юге Украины настолько плотные, что ВСУ могут продвигаться лишь «от дерева к дереву».

Как передавало ИА Регнум, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Он отметил, что Вооружённые силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал. По словам Шойгу, только на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях, где ВСУ предпринимают безуспешные атаки, российские Вооружённые силы уничтожили три вертолёта, 15 самолётов, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

Шойгу также заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Он также отметил, что украинские власти по настоянию Запада требуют от командования Вооружённых сил Украины продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями.