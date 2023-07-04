Вашингтон, 4 июля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Франция пополнила список западных стран, поставивших Украине плохое военное оборудование. Из-за него украинские военные гибнут в ходе наступательных действий, сообщил американский портал Military Watch Magazine.

Lance Cpl. Damarko Bones Французский танк AMX-10RC

Издание отмечает, что высокопоставленные офицеры ВСУ сетуют на ограниченные возможности французского колёсного танка AMX-10RC. Его броня недостаточно защищает экипаж во время операций на линии фронта.

«Броня колёсного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит к ненужной гибели экипажей», — говорится в статье.

Один из украинских офицеров рассказал, что в ходе артиллерийского обстрела снаряд взорвался возле колёсного танка. Осколки пробили броню, что привело к подрыву боекомплекта. Таким образом, экипаж погиб не в результате прямого удара. На линии фронта использовать такую технику нецелесообразно, кроме того, французские машины часто ломаются.

В украинских войсках некачественными, неисправными и опасными также признали технику, поставленную из Германии и Италии.

«Качество вооружений, поставляемых многими европейскими государствами, оставляет желать лучшего», — отметили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня ВСУ начали на южнодонецком, запорожском и артёмовском направлениях наступление, давно обещанное киевским режимом. В бой были брошены бригады, подготовленные инструкторами НАТО и вооружённые западной техникой. Тем не менее украинские войска несут большие потери. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 3 июля, что за месяц ВСУ потеряли на всех направлениях примерно 2,5 тыс. единиц различного вооружения и не добились успеха ни на одном из направлений. По его словам, это говорит о мастерстве российских бойцов и о том, что ожидания Киева от хвалёного западного оружия явно завышены.