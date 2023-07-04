Брюссель, 4 июля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отправится на следующей неделе в Китай и встретится с главой МИД КНР Цинь Ганом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Боррель прибудет в понедельник в Пекин и встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом и другими высокопоставленными лицами», — говорится в сообщении.

Посол ЕС в КНР также добавил, что, вероятно, в сентябре стороны продолжат ведение диалога в области экономики и торговли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз столкнётся с серьёзными проблемами, если будет придерживаться сокращения экономических связей с Китаем.

По словам Сийярто, совместное будущее ЕС и Китая зависит от готовности Европы обратиться к здравому смыслу.