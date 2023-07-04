Москва, 4 июля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Киев не торопится поставлять своим военнослужащим вооружение, в том числе полученную от Запада технику. Об этом рассказал в распространённом Минобороны России видеоролике военнопленный ВСУ Юрий Пайда.

ЦОС ФСБ РФ

По его словам, питания и эвакуации не было.

«Оружие — как бы оно есть, но на передовых его нет. Техника — то же самое. Она есть, приезжает из Европы, а где мы, её нет. Нас кинули на передок, ни поддержки… я уже в плену», — сообщил военнопленный.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время военнослужащие ВСУ «уставшие», поскольку командование их не ценит и отправляет на убой словно пушечное мясо.

Ранее Пайда со своими сослуживцами находился на позициях, где был окружён российскими военнослужащими, у них заканчивались питьевая вода и боеприпасы, четверо получили ранения, группа решила отступить, но попала в засаду.

Ещё один военнопленный ВСУ Сергея Рыбалко сообщил, что его призвали на фронт, несмотря на то, что он уже судился с властями Украины и отстоял своё право не воевать, поскольку мужчина воспитывает четырёх несовершеннолетних детей. Он признался, что перед отправкой на передовую проходил подготовку.

Рыбалко отметил, что их командир бросил подчинённых на смерть.

«Молодой пацан умер за него. Он сказал держаться до последнего. Четверо человек против десантников, со стрелковым вооружением необученные люди. Не выдержат они», — отметил военнопленный.

Он обратил внимание на то, что у Вооружённых сил России есть всё необходимое, в том числе дроны.

«Сначала дрон пошёл, потом миномёточка, у нас нет такого. На мясо нас пускают, а сами деньги зарабатывают. Им главное деньги, а не люди», — отметил военнопленный.

Как передавало ИА Регнум, сложивший оружие военнослужащий украинской армии Олег Крызынсыр, проходивший подготовку в Латвии, заявил, что мобилизованных в ряды ВСУ плохо готовят перед отправкой на фронт.

Он рассказал, как его забрали на фронт: после того как вручили повестку, выяснилось, что он будет проходить подготовку в Латвии. Обучение иностранными инструкторами длилось месяц. Крызынсыр задался вопросом, можно ли за такое время научить чему-то мобилизованного.

Как рассказал сложивший оружие украинский военнослужащий Роман Новожилов, в Словении и Латвии иностранные инструкторы при подготовке внушали мобилизованным, что они должны убить как можно больше русских, чтобы Украина «стала свободной».