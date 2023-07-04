Тюмень, 4 июля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени гражданина РФ — пособника спецслужб Украины, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону специальной военной операции, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ

Отмечается, что подозреваемый склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону СВО.

Задержанный также гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских спецслужб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817373" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала в Тюмени пособника украинских спецслужб

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики, гражданина Украины, который с октября 2022 года собирал и передавал информацию о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил России.