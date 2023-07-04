Соледар, ДНР, 4 июля, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вооружённых формирований Украины была пресечена на донецком направлении. Об этом 4 июля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, в тёмное время суток около населённого пункта Соледар противник двумя группами численностью до 15 человек попытался проникнуть на передовые позиции ВС России.

Марочко отметил, что диверсанты были хорошо экипированы, при себе они имели современные средства обнаружения и слежения.

Эксперт отметил, что диверсанты были обнаружены благодаря профессиональной работе оператора беспилотника с камерой ночного видения. В результаты по противнику было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия, уточнил офицер.

«Понеся потери, ДРГ ВФУ убыли на подконтрольную им территорию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные сведения были получены из собственных источников и могут отличаться от официальных данных.

Как передавало ИА Регнум, спецназ «Ахмат» совместно с военнослужащими 228-го мотострелкового полка Центрального военного округа разбил украинскую диверсионную группу. Боестолкновение произошло в районе Серебрянского лесничества под Кременной. В результате боя военные уничтожили шестерых диверсантов из 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины и ещё пятерых взяли в плен.

Ещё одну украинскую диверсионно-разведывательную группу российские военные уничтожили в Херсонской области. Диверсанты пытались высадиться и закрепиться на острове Антоновский.