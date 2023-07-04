Мелитополь, 4 июля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Алгоритм действий на случай провокации военных ВСУ в отношении Запорожской АЭС прописан, сообщил 4 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан», — сказал он РИА Новости.

Рогов добавил, что обстановка на ЗАЭС спокойная, несмотря на истерику со стороны Киева. Радиационный фон в норме, персонал работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы имеющем место намерении России подорвать Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об учениях на случай аварии на станции в регионах Украины, заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС.