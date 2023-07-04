Луганск, 4 июля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики, гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в ведомстве.

ЦОС ФСБ РФ

Отмечается, что стражи порядка пресекли противоправную деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины.

По версии следствия, по заданию лица, действовавшего в интересах ВСУ, с октября 2022 года подозреваемый собирал и передавал информацию о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил России.

В материалах дела указано, что эту деятельность фигурант вёл для оказания содействия ВСУ в военных действиях против подразделений ВС Российской Федерации, задействованным в проведении спецоперации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам шпионажа.

Отмечается, что подозреваемый был задержан, расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в Луганске задержали за шпионаж женщину. Её арестовали на два месяца. Такое решение 29 июня вынес Лефортовский суд Москвы. По данным ФСБ, подозреваемая с октября 2022 года собирала сведения о местоположении и передвижениях подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики и российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Фигурантка передавала полученные сведения лицу, действовавшему в интересах Главного управления разведки минобороны Украины.