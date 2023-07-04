ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, который передавал данные о Народной милиции и ВС России
Луганск, 4 июля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики, гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в ведомстве.
Отмечается, что стражи порядка пресекли противоправную деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины.
По версии следствия, по заданию лица, действовавшего в интересах ВСУ, с октября 2022 года подозреваемый собирал и передавал информацию о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил России.
В материалах дела указано, что эту деятельность фигурант вёл для оказания содействия ВСУ в военных действиях против подразделений ВС Российской Федерации, задействованным в проведении спецоперации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам шпионажа.
Отмечается, что подозреваемый был задержан, расследование дела продолжается.
Как передавало ИА Регнум, в Луганске задержали за шпионаж женщину. Её арестовали на два месяца. Такое решение 29 июня вынес Лефортовский суд Москвы. По данным ФСБ, подозреваемая с октября 2022 года собирала сведения о местоположении и передвижениях подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики и российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Фигурантка передавала полученные сведения лицу, действовавшему в интересах Главного управления разведки минобороны Украины.