Москва, 4 июля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Сообщения о пожаре в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино в Новой Москве после падения беспилотника не соответствуют действительности, сообщили 4 июля в пресс-службе столичного главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в 06:24 мск в оперативную дежурную поступило сообщение о пожаре двухэтажного гаража в деревне Кривошеино.

В 07:06 пожар был локализован, в 07:30 — ликвидирован. Предварительная причина произошедшего — неисправность электрической проводки, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили в ночь на 4 июля на территории Новой Москвы четыре украинских БПЛА, ещё один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на местах произошедшего.