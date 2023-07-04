Вашингтон, 4 июля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. США намерены ограничить доступ к услугам облачных вычислений для компаний из Китая. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

Известия/Дмитрий Коротаев

По информации издания, администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовится ограничить доступ китайских предприятий к услугам облачных вычислений, предоставляемым американскими компаниями.

Согласно данным газеты, среди компаний, которые, скорее всего, будут вынуждены получать правительственное разрешение на предоставление услуг, могут оказаться Microsoft и Amazon.

О новых ограничениях будет заявлено в ближайшие недели, говорится в материале.

Уточняется, что в США также рассматривают возможность ограничить работу в Соединённых Штатах китайских провайдеров «облачных» сервисов, таких как Tencent и Alibaba.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джозеф Байден, не вдаваясь в детали, заявил, что у Китая есть «колоссальные» проблемы. Эти слова американский лидер произнёс в ходе выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию, сообщили журналисты пула Белого дома. При этом газета Financial Times уже пишет, что администрация президента рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта. Таким образом американские власти рассчитывают затруднить поступление на китайский рынок технологий, имеющих в том числе и военное назначение, отмечает издание.

Это не первое резонансное заявление в отношении Китая, сделанное Байденом на благотворительном вечере по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Так, 20 июня в Калифорнии, сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, американский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Возникшая ситуация, по оценке обозревателя Bloomberg Питера Мартина, рискует перечеркнуть дипломатические усилия Госдепартамента.