Москва, 4 июля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сбила ещё два беспилотных летательных аппарата в Новой Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Известия/Павел Волков

«Ещё два БПЛА сбиты системой ПВО в Новой Москве в районе деревни Кривошеево, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Всего в московском регионе утром 4 июля сбили пять беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 июля в Новой Москве в районе посёлка Валуево, а также в Калужской области были сбиты три беспилотника самолётного типа. В районах падения обломков дронов работают оперативные службы.