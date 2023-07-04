Москва, 4 июля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Московский аэропорт Внуково возобновил свою работу, сообщили 4 июля в Росавиации.

«С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу», — говорится в сообщении.

Ранее несколько авиарейсов, прибытие которых намечалось во Внуково утром 4 июля, перенаправили в другие аэропорты Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ совершили ещё одну попытку атаки беспилотников в Новой Москве и Московской области.