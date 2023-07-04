Москва, 4 июля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. ВСУ совершили ещё одну попытку атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области, сообщил 4 июля мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал он в своём Telegram-канале.

Мэр города добавил, что жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего.

В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов, уточнил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 4 июля в Новой Москве в районе посёлка Валуево, а также в Калужской области были сбиты три беспилотника самолётного типа. В районах падения обломков дронов работают оперативные службы. О пострадавших и разрушениях сведений нет.