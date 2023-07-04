Таллин, 4 июля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Один из лидеров партии Koos («Вместе»), криптобизнесмен Олег Иванов заявил, что Эстония целенаправленно, при участии НАТО, готовит военную провокацию против России. Об этом он сказал в интервью порталу Baltnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Иванов заверил, что НАТО ведёт активное строительство военных баз в Эстонии. С этой целью от населения освобождают города.

«Обезлюживается Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 км! Пара минут — и ракета уже в Питере! Всё это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии», — предупредил политик.

Как сообщало ИА Регнум, Эстония не могла самостоятельно принять решение о создании схемы использования замороженных российских активов для помощи Украине, ситуация больше похожа на указ «сверху» — от США. Такое мнение высказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По мнению эксперта, Эстония — слишком несамостоятельное государство, чтобы предлагать и разрабатывать подобные решения.