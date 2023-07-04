Забайкальский край, 4 июля, 2023, 07:57 — ИА Регнум. В Забайкальском крае количество обратившихся за медицинской помощью после употребления в пищу мяса медведя возросло до 11 человек, сообщили 4 июля в региональном правительстве.

ИА REGNUM Медведь

Отмечается, что среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.

Состояние троих отравившихся врачи оценили как средней степени тяжести, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии.

Врачи проводят консультации по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля в селе Куанда Каларского округа Забайкальского края местные жители обратились за медицинской помощью, по предварительной версии, после употребления в пищу дикого мяса. Ситуация находится на контроле местных властей. Госветслужба Забайкалья принимает необходимые меры по предупреждению распространения заболевания. Образцы дикого мяса были изъяты, 4 июля их доставят в Читу для обследования и установления точного диагноза.