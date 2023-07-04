Москва, 4 июля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Несколько авиарейсов, прибытие которых намечалось во Внуково утром 4 июля, перенаправили в другие аэропорты Москвы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Lewa Внуково

Это касается самолётов из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы, Перми.

Задерживаются несколько рейсов из Санкт-Петербурга, Саратова, Тамбова, Самары.

По данным Росавиации, ограничения по приёму и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00 мск.

Другие воздушные гавани Москвы и Московской области работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Падение дрона произошло на территории одного из военных объектов. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Проводится осмотр территории.

Ещё три беспилотника были сбиты в Новой Москве в районе посёлков Валуево и Кубинка, а также в Калужской области. В районах падения обломков дронов работают оперативные службы.