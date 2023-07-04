Новый, 496-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российские военные перешли в активную оборону на запорожском участке фронта. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, оборона чередуется контратаками с минимальными рисками для личного состава. Киевские власти, наоборот, бросают волнами на убой всё новые силы, пояснил общественный деятель.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В районе Пятихаток ударный БПЛА уничтожил бронированную ремонтно-эвакуационную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, удалось обезвредить разведгруппы ВСУ в районе села Марфополь и пресечь попытку разведки боем противника в районе Работино.

Тем временем в Новой Москве в районе посёлков Валуево и Кубинка, а также в Калужской области в ночь на 4 июля были сбиты три беспилотника самолётного типа. Все дроны в разное время летели в сторону Москвы.

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