В Японии не раскрыли сумму замороженных российских активов
В МИД Японии отказались раскрыть сумму замороженных активов России
Токио, 4 июля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. В Японии не стали разглашать объём замороженных Токио российских активов после начала специальной военной операции. Японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси 4 июля в ходе регулярной пресс-конференции не стал комментировать возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.
Министр подчеркнул, что по данному вопросу Токио продолжит тесно сотрудничать со всеми заинтересованными странами, в первую очередь со странами G7.
Ранее ИА Регнум передавало, что со 2 июня Япония запретила экспорт для 80 российских предприятий. Ограничения из-за спецоперации коснулись фонда «Сколково» и «Сколтеха» (Сколковский институт науки и технологий), НПО имени С. А. Лавочкина. Также в списке компаний, против которых Япония ввела санкции, оказались МегаФон и КамАЗ. Всего санкционное давление оказывается Японией на 437 российских организаций.
В санкционные списки Японии вошли командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, журналистка Ольга Скабеева, командир батальона «Спарта» Артём Жога, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова.
В апреле по итогам встречи главы министерств иностранных дел стран G7 решили продолжать заморозку российских активов, находящихся в зоне их юрисдикции, до прекращения военных действий и разрешения конфликта на Украине.