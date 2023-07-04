Токио, 4 июля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. В Японии не стали разглашать объём замороженных Токио российских активов после начала специальной военной операции. Японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси 4 июля в ходе регулярной пресс-конференции не стал комментировать возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Министр подчеркнул, что по данному вопросу Токио продолжит тесно сотрудничать со всеми заинтересованными странами, в первую очередь со странами G7.

Ранее ИА Регнум передавало, что со 2 июня Япония запретила экспорт для 80 российских предприятий. Ограничения из-за спецоперации коснулись фонда «Сколково» и «Сколтеха» (Сколковский институт науки и технологий), НПО имени С. А. Лавочкина. Также в списке компаний, против которых Япония ввела санкции, оказались МегаФон и КамАЗ. Всего санкционное давление оказывается Японией на 437 российских организаций.

В санкционные списки Японии вошли командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, журналистка Ольга Скабеева, командир батальона «Спарта» Артём Жога, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

В апреле по итогам встречи главы министерств иностранных дел стран G7 решили продолжать заморозку российских активов, находящихся в зоне их юрисдикции, до прекращения военных действий и разрешения конфликта на Украине.