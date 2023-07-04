Вашингтон, 4 июля, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Склонить российских дипломатов к измене и вывести из равновесия всячески пытаются американские спецслужбы, заявили 4 июля в посольства РФ в Вашингтоне.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?!» — говорится в Telegram-канале российский дипмиссии.

На ежедневной основе дипломаты сталкиваются с рейдерскими захватами дипсобственности, невыдачей или выдачей с задержками виз, регулярными отказами в выезде за пределы 25-мильной зоны и другими трудностями.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает контакты с Соединёнными Штатами по вопросам работы российского посольства в Вашингтоне и американского посольства в Москве.

Российская сторона всегда была и остаётся готовой к контактам с США, сказал Лавров и напомнил, что, когда госсекретарь США Энтони Блинкен просил его о контакте, он либо отвечал на его звонок, либо, как на Бали на полях саммита «Большой двадцатки», говорил с ним на ногах. Глава МИД отметил, что за последние полтора года таких просьб с американской стороны было всего две.

С 1 января 2023 года 30 сотрудников российского посольства в США были вынуждены вернутся на Родину из-за визовых ограничений Госдепартамента.