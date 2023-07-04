Москва, 4 июля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. В Новой Москве в районе посёлка Валуево и в Калужской области в ночь на 4 июля были сбиты три беспилотника самолётного типа, сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Три беспилотника в разное время летели в сторону Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два из них ликвидированы в Новой Москве, один — в Калужской области.

О пострадавших и разрушениях сведений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в районе посёлка Белогоровка в ЛНР ВСУ активно применяют беспилотники, сообщил военнослужащий 85-й бригады группировки «Южная» с позывным Боцман.

Над селом Борки Белгородской области 3 июля сбит беспилотник, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации. Об этом заявил на брифинге 1 июля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВС РФ совершили перехваты в районах Артёмовска, Соледара, Спорного и Володино в Донецкой Народной Республике, а также Бердянска и Балочек в Запорожье.

28 июня Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России сбили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

1 июля Минобороны сообщило, что в районе Белогоровки и ещё пяти населённых пунктов российские военные отразили 15 атак ВСУ. 2 июля российские военные предложили находящимся в Белогоровке подразделениям ВСУ сложить оружие.