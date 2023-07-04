Москва, 4 июля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что ударный БПЛА уничтожил бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ в районе Пятихаток в Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также удалось обезвредить разведгруппы ВСУ в районе села Марфополь, а также пресечена попытка противника разведки боем в районе Работино.

Чехов добавил, что вертолёты армейской авиации поразили скопление противника в районе Макаровки, две боевые бронированные машины и пикап в районе Урожайного, а также минометный расчёт и живую силу противника в районе Золотой Нивы. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника модели «Валькирия» и один — «Фурия».

«Дивизион под командованием подполковника Павла Белоусова вёл непрерывный артиллерийский огонь из самоходных гаубиц «Акация». Уничтожено 15 единиц боевой бронированной и автомобильной техники украинских войск, а также свыше 40 националистов. Оставшиеся бежали с места боя», — добавил Чехов, отметив, что позиции российских войск были удержаны.

Как сообщало ИА Регнум, на запорожском участке фронта российские военные перешли в активную оборону, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, применив управляемые авиационные бомбы, поразили три пункта временной дислокациии и один опорный пункт ВСУ. Также под Красным Лиманом экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», применив термобарический снаряд, уничтожил опорный пункт ВСУ.