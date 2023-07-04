Красный Лиман, ДНР, 4 июля, 2023, 05:59 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, применив управляемые авиационные бомбы, поразили три пункта временной дислокациии и один опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооружённых сил России «Центр» Александр Савчук.

Mil.ru Фронтовые бомбардировщики Су-34

Штурмовая и армейская авиация нанесли ракетные удары по районам скопления живой силы и огневых средств противника.

Также под Красным Лиманом экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», применив термобарический снаряд, уничтожил опорный пункт ВСУ.

Около населённых пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества было обнаружено перемещение 21-й, 63-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По словам Савчука, российские артиллеристы группировки «Центр» ударили по позициям украинцев, в результате противник понёс потери как в технике, так и в живой силе.

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