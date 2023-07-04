Красный Лиман, ДНР, 4 июля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Экипажи ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) разбили бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении. О разгроме противника сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ка-52

Лётчик с позывным Отец рассказал, что киевские боевики подвозят своих военных на броневиках, на БТР.

«Мы эти БТР уничтожаем на подходах вместе с личным составом. Сейчас вот в полёте уничтожили одну единицу управляемой ракетой», — пояснил лётчик.

Летчики Ка-52 и Ми-28Н на предельно малой высоте выполнили скрытые заходы на цель.

Как сообщало ИА Регнум, братья-близнецы в зоне спецоперации попали служить в одну батарею. Каждый из них командует расчётами боевых машин реактивной системы залпового огня «Град».

Близнецы с позывными Крокодил и Купол с самого детства стараются быть рядом и помогать друг другу. После того как одному из них пришла повестка по мобилизации, другой без раздумий отправился вслед за братом.