Москва, 4 июля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Братья-близнецы в зоне спецоперации попали служить в одну батарею. Каждый из них командует расчётами боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Залп РСЗО

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817345" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские бойцы-близнецы командуют расчётами «Град» в зоне спецоперации

Близнецы с позывными Крокодил и Купол с самого детства стараются быть рядом и помогать друг другу. После того, как одному из них пришла повестка по мобилизации, другой без раздумий отправился вслед за братом.

До начала спецоперации на Украине братья прошли военную службу по призыву в ВДВ. Бойцы-артиллеристы отмечены государственными и ведомственными наградами.

Как сообщало ИА Регнум, два старших брата 11-летнего Фёдора, который в начале марта помог двум девочкам спастись от диверсантов СБУ в Брянской области, служат в зоне СВО. Братья вышли на связь и заявили, что гордятся поступком брата и поддерживают его бесстрашное решение. Всего в семье Фёдора шестеро детей.