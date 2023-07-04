Москва, 4 июля, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Глава российского антиглобалистского движения Александр Ионов из-за большого количества поступающих угроз опасается за себя и свою семью. Практически идёт охота, заявил он РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

За информацию о местонахождении Ионова в США объявлена награда в размере до 10 млн долларов, также как в своё время за главаря террористической организации.

По словам Ионова, если он уедет из страны, его непременно схватят. Американцы активно давят на испанскую сторону для возбуждения уголовного дела в отношении Ионова и выдали евроордер на его арест, поскольку не все страны имеют соглашение с США о взаимной выдаче.

«Тем самым они пытаются мне перекрыть возможность выезда и общения с политическими группами во всем мире. То есть у них задача полностью меня изолировать», — сказал общественник.

В минюсте США утверждают, что Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы с целью посеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США.

Глава российского антиглобалистского движения добавил, что к преследованию со стороны США прибавилось уголовное дело на Украине, угрозы от украинцев и санкции.

Ионов заверил, что следит за своей безопасностью как может, но ФСО и МВД его не охраняют, а делать из общественника и политика главаря террористов очень странно.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года ФБР провело обыски у членов американских общественных организаций из-за подозрений в якобы распространении «российской пропаганды» со стороны общественников. При этом Комитет по прекращению репрессий со стороны ФБР считает, что власти США используют ситуацию вокруг Украины для проведения «охоты на ведьм» внутри страны и репрессий против неугодных общественников.