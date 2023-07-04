Донецк, 4 июля, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Украинские боевики стреляют по домам в Донбассе, несмотря на установленные на них таблички, предупреждающие, что в них дети. Об этом РИА Новости рассказал аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо.

Марина Каширская ИА REGNUM Детские игрушки

В Луганске журналист за несколько недель снял мини-сериал из шести частей под названием «Танго свободы в Луганске» (Tango de libertad en Lugansk). В фильме собраны свидетельства тех, кто видел и пережил трагедию с 2014 года.

«Я видел на домах, которые находились в зоне бомбежки, таблички с надписью «Дети». Но дом все равно был разрушен», — сказал Сальгадо.

Аргентинец признался, что детская тема, смерть оказались для него самой тяжелой во время работы над фильмом.

По словам Себастьян Сальгадо, в Донбассе хоронили детей и других убитых во дворах, потому что не было возможности идти в морг, хоронить на кладбище.

«В 2022 году начали процесс эксгумации тел. И это очень сложный момент. Многие погибшие — это дети», — добавил автор фильма.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что население Украины может восстать против Зеленского, поскольку он не сдержал своих предвыборных обещаний. Политик обещал прекратить конфликт между Донбассом и Киевом, длящийся с 2014 года. Жители страны надеялись, что новый лидер сможет разрешить проблемы, от которых устало общество, и наладить отношения с Россией. Но президент начал совершать шаги, противоречащие интересам самих граждан Украины. Эксперт допустил, что действующий украинский лидер может быть убит собственными гражданами.