Химки, Московская область, 4 июля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. В здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализовали, а затем и потушили пожар на площади 2500 кв. м, сообщили 4 июля в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Пожар локализовали в 03:10 мск на площади 2500 кв. м», — уточнили в ведомстве.

Позже возгорание было полностью потушено.

Напомним, пожар в микрорайоне Сходня в Химках начался вечером 3 июля. К ликвидации возгорания на улице Некрасова, дом 2, были привлечены 90 человек и 33 единицы техники.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного расчёта наблюдалось горение внутри здания на площади 400 кв. м. По состоянию на 00:00 4 июля площадь пожара достигла 2300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ИА Регнум передавало, 3 июля женщина и ребёнок погибли в результате пожара в частном доме в Хабаровске. Возгорание произошло в кирпичном доме, расположенном по переулку Моховому. Площадь горения составила 20 кв. м.