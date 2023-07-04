Брюссель, 4 июля, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Члены НАТО могут 4 июля согласовать продление на год полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Отмечается, что послы при НАТО официально одобрят продление срока во время заседания 4 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Столтенберг на пресс-конференции в Гааге заявил, что не стремится к тому, чтобы его полномочия продлили. Он должность занимает уже 9 лет.

Полномочия Столтенберга на посту генсека, истекающие 30 сентября, продлят ещё на год — до октября 2024 года. Члены альянса попросили его остаться на посту, поскольку не смогли достичь консенсуса относительно кандидатуры преемника.