Москва, 4 июля, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Московский «Спартак» намерен заполучить игрока сборной Колумбии и английского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Об этом пишут спортивные СМИ.

sebezh-resource.ru Футбольный мяч.

Также на Санчеса претендуют турецкие клубы «Фенербахче» и «Галатасарай», испанский «Вильярреал».

«Тоттенхэм» назначил за 27-летнего игрока около 15 млн евро.

В завершившемся сезоне английской премьер-лиги Давинсон Санчес провёл 18 матчей за «Тоттенхэм», 10 раз выходя на замену.

Как сообщало ИА Регнум, в ФК «Локомотив» 1 июля прокомментировали сообщения о возможном расторжении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Глава совета директоров клуба Юрий Нагорных заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Дзюба вошёл в состав «Локомотива» в феврале 2023 года. За прошедший сезон он провёл 11 матчей, забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Команда Дзюбы завершила чемпионат РПЛ на восьмой строчке. В конце мая игрок подписал с клубом новый контракт до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления.