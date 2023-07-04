Рим, 4 июля, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора бы соблюдать данные четыре года назад обещания про Донбасс и Украину. Об этом в статье для издания Il Fatto Quotidiano заявил итальянский генерал Фабио Мини.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он припомнил Зеленскому его обещания, которые тот произнёс в 2019 году.

«Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — уточнил генерал.

По словам Мини, западных лидеров судьба населения Украины не особо волновала, когда власти развязали войну против собственных граждан.

В то время командиры ВСУ предупредили Зеленского о госизмене, если он решит приехать в Донбасс и разговаривать с русскими. Зеленский тут же поменял свои планы.

Генерал предположил, что сегодня после разгрома тех самых армейских подразделений ВСУ открывается путь к демилитаризации, а конфликт продолжается только благодаря поддержке Запада.

Как сообщало ИА Регнум, в мае бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил, что население Украины может восстать против Зеленского, поскольку он не сдержал своих предвыборных обещаний. Политик обещал прекратить конфликт между Донбассом и Киевом, длящийся с 2014 года. Жители страны надеялись, что новый лидер сможет разрешить проблемы, от которых устало общество, и наладить отношения с Россией. Но президент начал совершать шаги, противоречащие интересам самих граждан Украины. Эксперт допустил, что действующий украинский лидер может быть убит собственными гражданами.