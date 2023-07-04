Киев, 4 июля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. В ряде областей Украины в ночь на 4 июля зазвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, по состоянию на 02:45 мск сирены сработали в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Накануне вечером тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

По информации украинского издания «Зеркало недели», возле Краматорска в подконтрольной Киеву части ДНР были слышны взрывы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля в Киеве объявили воздушную тревогу. Также об опасности предупредили жителей Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Такой же режим был введён на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Украинский президент Владимир Зеленский 3 июля подтвердил, что ВС России нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины в Сумах.