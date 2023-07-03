Баку, 4 июля, 2023, 02:49 — ИА Регнум. В Хачмазском районе Азербайджана, где землетрясение 3 июля ощущалось сильнее, чем в других районах, никаких разрушений не зафиксировано. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море. На земле его ощутили силой 5,9.

По информации МЧС, разрушений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-востоку от Хачмазского района. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Землетрясение почувствовали жители некоторых районов страны, в том числе в Баку, где горожане покидали дома.