В Азербайджане после землетрясения разрушений не зафиксировали
МЧС Азербайджана: после землетрясения, где толчки ощущались сильнее, разрушений нет
Баку, 4 июля, 2023, 02:49 — ИА Регнум. В Хачмазском районе Азербайджана, где землетрясение 3 июля ощущалось сильнее, чем в других районах, никаких разрушений не зафиксировано. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Баку
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море. На земле его ощутили силой 5,9.
По информации МЧС, разрушений и пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-востоку от Хачмазского района. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.
Землетрясение почувствовали жители некоторых районов страны, в том числе в Баку, где горожане покидали дома.