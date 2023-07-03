Стаханов, ЛНР, 4 июля, 2023, 02:23 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике 102-летняя жительница Стаханова, ветеран Великой Отечественной войны Раиса Вященко получила российский паспорт, сообщили в МВД по ЛНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Паспорт РФ

Женщина получила долгожданный документ на дому из рук сотрудника отдела по вопросам миграции.

Вященко перебралась в Стаханов из освобождённого Лисичанска, который регулярно обстреливается со стороны ВСУ. По рассказам женщины, она всю жизнь проработала сначала старшим, а потом главным бухгалтером на Лисичанском стекольном заводе. В годы Великой Отечественной войны она копала траншеи и помогала солдатам, передаёт РИА Новости.

Женщина зачитала присягу гражданина России и поставила свою подпись в новом паспорте.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня 2023 года в МВД России подтвердили получения 250 тыс. жителями Запорожской области российских паспортов. Всего от жителей было принято около 270 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

В марте президент России Владимир Путин поручил МВД решить вопросы гражданства жителей новых регионов России. В таких формальных вещах, как выдача паспортов жителям новых регионов России, возможно, есть сложности, но не такие, которые МВД не в состоянии было бы решить, подчеркнул глава государства.