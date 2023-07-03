Луганск, 4 июля, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Более 50 взрывоопасных предметов (около 300 кг в тротиловом эквиваленте) были обнаружены и уничтожены на территории Луганской Народной Республики, сообщили 3 июля в пресс-службе Росгвардии.

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Только за июнь сапёры ведомства проверили в зоне проведения специальной военной операции более 120 маршрутов движения общей протяженностью свыше 950 км и более 80 объектов жизнеобеспечения населения.

В непосредственной близости от мест проживания граждан были обнаружены свыше 4 тыс. взрывоопасных предметов и более 1 т взрывчатых веществ, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, под дорогой в ЛНР обнаружили самодельное взрывное устройство весом в 1 т, которое затем обезвредили. Взрывателем для устройства был 25-килограммовый деревянный ящик с тротилом с установленным в нём электродетонатором.

На территории ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили новые схроны с боеприпасами украинских сил. Всего бойцы нашли более 70 противотанковых управляемых ракет, около 200 крупнокалиберных снарядов и мин, заряды к РСЗО, гранатомёты и взрывчатку. Также были обнаружены более 23 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.