Киев, 4 июля, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти не согласятся на уступки России для продления зерновой сделки.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая сделка

«Мы не должны идти ни на какие уступки, чтобы сохранить зерновой коридор. Это Россия должна придерживаться своих обязательств», — сказал глава МИД в эфире телемарафона.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока её действия не так много.

При этом 30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается. Россия обеспечивает экспортные операции, обходя и географические маршруты, и другие технологические препятствия, выставленные Западом.