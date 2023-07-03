Симферополь, 4 июля, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Пользователи Twitter возмутились и раскритиковали очередную попытку президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крымский полуостров. По мнению комментаторов, ему нужно остановиться.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Этот парень живёт в своём воображаемом мире», — написал один из пользователей.

«Крым никогда не будет в составе Украины», — считает другой.

«Хватит, Зеленский. Вы же знаете, что выступаете в конфликте по доверенности США», — уличил президента читатель.

«Сегодня Украина без Крыма, а если это будет продолжаться, то Украина может остаться без народа», — предрёк пользователь.

«Зеленский, ты заигрался. Останови бестолковое кровопролитие и не лезь в Крым», — призвал читатель.

«Он может повторить это еще тысячу раз, ничего не изменится», — заверил комментатор.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Зеленский заявил, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Существующие границы он назвал «не нашими».