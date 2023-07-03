Лондон, 4 июля, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что «было бы жалко» понижать уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом она сказала РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По словам Вудворд, когда война завершится и «Россия покинет Украину», будет важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений, поэтому было бы жаль терять уровень.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что с Финляндией, Польшей, странами Прибалтики, Британии и им подобными лучше бы вообще временно приостановить дипломатические отношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень.

Как сообщало ИА Регнум, одним из вариантов разрешения противостояния в мире является третья мировая война, в которой не будет победителей. Такое мнение высказал Медведев в статье для «Российской газеты».

Вторым способом разрешения мирового противостояния Дмитрий Медведев назвал поиск труднейших компромиссов на протяжении долгого времени. Он призвал сформировать новый уважительный миропорядок, основанный на балансе интересов всех стран.