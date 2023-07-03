Махачкала, 4 июля, 2023, 00:16 — ИА Регнум. В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9, подтвердили 3 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По словам руководителя пресс-службы республиканского ведомства Тамилы Газимагомедовой, землетрясение произошло в 100 км от Дербента в сторону Азербайджана на глубине 10 км.

Данные о разрушениях не поступали. Подземные толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря.

Ранее ИА Регнум передавало, вечером 3 июля в столице Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-востоку от Хачмазского района. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км. Землетрясение почувствовали жители некоторых районов страны, в том числе в Баку, где горожане стали покидать свои дома.