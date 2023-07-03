Ясиноватая, ДНР, 4 июля, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике обстреляли украинские войска, пострадал один мирный житель, сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По официальным данным, мужчина 1985 года рождения был ранен в микрорайоне Зорька.

Также в результате обстрелов ВСУ зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.

Ранее ИА Регнум передавало, в течение 2 июля украинские боевики 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 328 единиц различных боеприпасов. Под огнём украинской артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Озеряновка, Макеевка и Еленовка. В результате обстрелов ранения получили два человека, повреждены четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.