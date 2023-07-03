Грозный, 3 июля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Чеченские военные уничтожили украинские подразделения в селе Наумовка — противник оставил свои позиции и вооружение. Об успешной операции написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА Регнум

Чеченский лидер отметил, что «укронатовские бандиты» рассчитывали отстоять Наумовку, а затем пойти ещё дальше. Но планы резко изменились после нескольких точных попаданий крупнокалиберных снарядов минометного расчёта и опытного штурмового отряда военных батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ.

«Противник сбежал, оставив после себя несколько гранатомётов, патроны и другое вооружение, которое впредь будет успешно служить в интересах чеченских подразделений», — добавил Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, спецназ «Ахмат» совместно с военнослужащими 228-го мотострелкового полка Центрального военного округа разбил украинскую диверсионную группу. Боестолкновение произошло 2 июля в районе Серебрянского лесничества под Кременной.

Ранее подразделения из Чечни предотвратили попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ в направлении сёл Щетиновки и Богун-Городка в Белгородской области. Российские бойцы успешно накрыли артиллерийским огнём вражескую группу.