Словари русского языка будут издавать не реже одного раза в пять лет
Минпросвещения: словари русского языка будут издавать не реже одного раза в пять лет
Москва, 3 июля, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Словари русского языка будут издавать в электронном виде. При этом происходить это должно не реже одного раза в пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России 3 июля.
Уже утверждён порядок формирования списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка. Правила вступают в силу 1 сентября 2024 года.
Отмечается, что электронные словари будут в открытом доступе.
Как сообщало ИА Регнум, российский президент Владимир Путин подписал 28 февраля закон о соблюдении норм русского языка.
Закон призван стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иноязычных слов.
Составлением и изданием нормативных словарей занимается правительственная комиссия по русскому языку.