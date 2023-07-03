Москва, 3 июля, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Словари русского языка будут издавать в электронном виде. При этом происходить это должно не реже одного раза в пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России 3 июля.

Владимир Смирнов/ТАСС Словарь русского языка

Уже утверждён порядок формирования списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка. Правила вступают в силу 1 сентября 2024 года.

Отмечается, что электронные словари будут в открытом доступе.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент Владимир Путин подписал 28 февраля закон о соблюдении норм русского языка.

Закон призван стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иноязычных слов.

Составлением и изданием нормативных словарей занимается правительственная комиссия по русскому языку.