Кишинёв, 3 июля, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинёва гражданин Таджикистана скончался в больнице от ран, сообщил 3 июля Генеральный инспекторат полиции Молдавии.

«Подозреваемый в двойном убийстве в кишинёвском международном аэропорту скончался», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Молдавии 4 июля президент страны Майя Санду объявила днём национального траура в память о погибших в аэропорту. Также она подписала указ о посмертном награждении медалью «За боевые заслуги» подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чофу и заместителя начальника пограничной полиции МВД Сергея Мунтяна.

Ранее ИА Регнум передавало, 30 июня в Кишинёве мужчина устроил стрельбу в международном аэропорту, застрелив двоих человек — пограничника и сотрудника службы безопасности. Ещё один человек пострадал. Стрелявший является гражданином Таджикистана, который мог прибыть в Кишинёв из Турции. При этом впускать в Молдавию его отказались.

После стрельбы полицейский спецназ задержал преступника. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Прокуратура Молдавии открыла уголовное дело по статье о теракте.