Москва, 3 июля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. В Подмосковье в Химках в здании бывшей мебельной фабрики загорелись вечером 3 июля лакокрасочные материалы. Площадь пожара изначально составила 400 кв. метров, а затем увеличилась до 1 тыс. кв. метров.

50. mchs. gov.ru Тушение пожара в здании. Химки

По сообщению МЧС РФ по Московской области, нежилое здание загорелось в микрорайоне Сходня, по улице Некрасова, дом 2. На место происшествия прибыли семь пожарных и две единицы техники.

В соцсетях местные жители написали, что горит бывшая мебельная фабрика.

Как сообщало ИА Регнум, неисправность электропроводки, по предварительным данным, привела к пожару в частном доме в Хабаровске, в результате которого погибли женщина и ребёнок.

В Краснофлотском районе Хабаровска 3 июля загорелся частный жилой дом. Во время тушения пожара в доме нашли мёртвыми 32-летнюю женщину и её четырёхлетнюю дочь.