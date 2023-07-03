Вена, 3 июля, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Австрийский историк, офицер Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил, что контрнаступление киевской армии провалилось. Об этом военный эксперт рассказал в интервью телеканалу N-TV.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Рейснера, ВСУ пытались продвинуться вперёд, поступая как написано в учебнике армии США — шли танковыми колоннами, как и российские военные в начале СВО.

«Украинцы поняли, что русские слишком хорошо подготовились к такому прорыву. И у них не было необходимой поддержки для такой массовой атаки», — считает полковник.

Офицер пояснил, что на данный момент ВСУ используют шахматную тактику — захват одной за другой клетки небольшими атакующими группами.

Маркус Рейснер также заявил, что к саммиту НАТО в Вильнюсе (11—12 июля) Киев попытается усилить боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта Рейснер говорил, что Артёмовск скоро будет освобождён от ВСУ.

Россия никогда не позволит каких-либо наступлений на Крым и Севастополь. Об этом 3 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. По его словам, в течение месяца российские ПВО перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 25 ракет Storm Shadow ВСУ и 386 беспилотников.

В Запорожской области российские военные уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.